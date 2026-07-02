Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Am Mittwoch, den 01.07.2026, entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr eine Geldbörse aus einer Handtasche einer 31-jährigen Frau aus Cloppenburg in einem Bekleidungsgeschäft (H&M) in der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Trinkgeldkasse entwendet

Am Montag, den 29.06.2026, entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr die auf dem Kassentresen stehende Trinkgeldkasse des DRK Secondhand Modegeschäftes an der Soestenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verhalten bei Gewinnspielversprechen

Am Mittwoch, den 01.07.2026, erhielt ein 71-jähriger Mann aus Cloppenburg gegen 14:00 Uhr einen Anruf, wonach er 1.000.000,- EUR beim Euro-Jackpot gewonnen habe. Es wurde angekündigt, dass die Geldübergabe direkt am Folgetag durch einen Geldboten erfolgen solle. Allerdings müssten dafür Notariats- und Verwaltungskosten in Höhe von - in diesem Fall - 900,- EUR beglichen werden. Der Cloppenburger wurde zu Recht misstrauisch und verständigte die hiesige Dienststelle über den Betrugsversuch.

Dieser Sachverhalt zeigt anschaulich, wie jeden Tag Bürgerinnen und Bürger mit vermeintlichen Gewinnspielversprechen zu Zahlungen gezwungen werden sollen. Die unbekannten Täter sitzen zumeist in einem Callcenter im Ausland und agieren häufig im Rahmen von Anrufwellen.

So verlockend eine solche Mitteilung auch klingt, so unseriös wirkt sie direkt auf den zweiten Blick. Insofern sollte das gesunde Bauchgefühl dafür sorgen, den sinnbildlichen Hörer beiseite zu legen.

Vielmehr weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf folgende Verhaltenstipps hin:

- Lassen Sie sich in keinem Fall unter Druck setzen - Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewinnen - Gehen Sie nicht auf Forderungen ein (Zahlung von Gebühren für z.B. Verwaltung, Rechtsanwälte und Notare) - Ändern oder löschen Sie gegebenenfalls Ihren Telefonbucheintrag - Im Zweifel einfach auflegen - Oder gezielte Gegenfragen zu Namen, Adressen oder Telefonnummern von vermeintlichen Verantwortlichen stellen (zumeist wird aufgelegt) Weitere Hinweise können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Garrel - Randalierer auf Campingplatz / Anzeige wegen Sachbeschädigung

Am Mittwoch, den 01.07.2026, beschädigten unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr diverse Gegenstände auf zwei Parzellen eines Campingplatzes an der Thülsfelder Talsperre (Drei-Brücken-Weg) und verursachten erhebliche Unordnung. Unter anderem wurde eine Kunststoffverglasung eingeschlagen und gegen eine Tür getreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - E-Scooter aus dem Verkehr gezogen / Diverse Strafverfahren eingeleitet

Am Mittwoch, den 01.07.2026, wurde ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Garrel gegen 14:00 Uhr im Bereich der Dykstraße angehalten und kontrolliert. Die Beamten wurden aufgrund einer deutlich zu hohen gefahrenen Geschwindigkeit auf den Garreler aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter durch drei schaltbare Fahrstufen in der Lage war, eine Höchstgeschwindigkeit von 53 km/h zu erreichen. Ein gültiger Versicherungsschutz lag daher nicht vor, eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 26-Jährige auch nicht vorweisen. Verbotswidrig hatte der Fahrer einen weiteren Mitfahrer an Bord, welcher zugleich Halter des E-Scooters war. Der 25-jährige Mitfahrer aus Garrel sieht sich nun ebenfalls mit einem Strafverfahren konfrontiert, da er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

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