Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Im Zeitraum von Donnerstag, den 04.06.2026 bis Samstag, den 06.06.2026, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsbereich einer Tankstelle an der Vördener Straße in Damme einzubrechen. Nach bisheriger Erkenntnis gelang dies nicht, Sachschaden ist entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Dinklage - Friedhof in Dinklage Ziel von Buntmetalldieben

Mit dem Stand vom 10.06.2026 wurden bei der Polizei in Dinklage bislang um die 30 Diebstähle von Buntmetall - konkret der Diebstahl von Bronze-Grabschmuck - angezeigt. Ziel der Buntmetalldiebe war ein Friedhofsgelände an der Lange Straße in Dinklage. Nachdem bereits Ende Mai vereinzelt Diebstähle angezeigt wurden führte die Berichterstattung in den hiesigen Medien zu einer Vielzahl weiterer Anzeigen. Auch die zuständige Kirchengemeinde erhob eigenständig den Ist-Stand und trat mit der Polizei vor Ort in Kontakt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise können nach wie vor der Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 mitgeteilt werden.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 09.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 18:00 Uhr und 18:10 Uhr einen geparkten PKW Audi A 4 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Quakenbrücker Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Rollerfahrer entzieht sich der Kontrolle / Verfolgungsfahrt durch Steinfeld / Zeugenaufruf

Zu einer öffentlichkeitswirksamen Verfolgungsfahrt kam es am gestrigen Dienstag, den 09.06.2026, im Bereich der Gemeinde Steinfeld. Gegen 15:10 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Große Straße auf einen Roller, besetzt mit zwei Personen, aufmerksam. Als die Beamten zu einer Kontrolle ansetzen wollten griff der Rollerfahrer zum Gashebel. Der Sozius klappte während der Fahrt das angebrachte Versicherungskennzeichen ab, um eine vorzeitige Identifizierung zu erschweren. Eine Vielzahl von Passanten wurde auf die Verfolgungsfahrt, die unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn stattfand, aufmerksam. Das Duo versuchte sich mit gefahrenen Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h der Kontrolle zu entziehen, indem es in Sackgassen und vermeintlich unzugängliche Bereiche fuhr. Passanten wiesen die Streifenwagenbesatzung zwischenzeitlich auf die Fluchtrichtung hin, zunächst verlor sich jedoch die Spur des Rollers.

Im Verlauf der Fahndung wurden die Beamten im Bereich der Bahnhofstraße/Ostlandstraße auf mehrere Jugendliche aufmerksam. Zwei davon trugen die Kleidung, die der der Rollerbesatzung ähnelten.

Nach Vorhalt des Sachverhaltes wurden zwei 16-jährige Jugendliche aus Steinfeld als Fahrzeugführer und Sozius identifiziert. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigen übergeben. Neben der Einleitung eines Verfahrens wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sieht sich der Fahrzeugführer dem Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ausgesetzt. Der Roller, der im Rahmen der Flucht in einem Garten versteckt wurde, wurde sichergestellt.

Passanten, die während dieser Fahrt von der Rollerbesatzung den Umständen nach gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld unter 05492/9606621 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 09.06.2026, wurde ein 30-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld im Bereich der Handorfer Straße gegen 23:55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen eines durchgeführten Vortests wurde eine Beeinflussung durch Kokain ersichtlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Vechta - Mobile Toilette beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, den 09.06.2026, gegen 21:30 Uhr, eine mobile Toilette, abgestellt auf einem Feld am Heideweg, mit einem nicht näher definierten Knallkörper. Ein Anwohner nahm ein entsprechendes Geräusch wahr und informierte die Polizei. Die mobile Toilette wurde erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - PKW gegen Fahrrad / PKW-Führer entfernt sich unerlaubt

Am Dienstag, den 09.06.2026, befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne gegen 13:30 Uhr entgegen der Fahrtrichtung den Geh- und Radweg der Vogtstraße. Ein unbekannter PKW-Führer fuhr zeitgleich von der Marktstraße aus in die Vogtstraße und übersah hierbei den von rechts kommenden 12-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Der PKW, vermutlich ein VW Passat, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall / Laterne zerstört

Am Dienstag, den 09.06.2026, befuhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Emstek die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. In Höhe des Möhlendamms missachtete ein 74-jähriger PKW-Führer aus Lohne die Vorfahrt des Emstekers, als dieser die Vechtaer Straße in Richtung Dobbenweg überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide PKW erheblich beschädigt, der Schaden wurde auf ca. 37500,- EUR beziffert. Eine Straßenlaterne wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

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