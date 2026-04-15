Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - 52-jähriger Mann aus Molbergen vermisst / Öffentlichkeitsfahndung

Seit Mittwoch, den 15.04.2026, wird der 52-jährige Sergej Gnidin aus Molbergen vermisst. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat er seine Wohnanschrift in Molbergen im Bereich Kavenkamp in den Morgenstunden verlassen. Aufgrund eines Termins könnte er gegen 10:00 Uhr in Richtung Cloppenburg unterwegs gewesen sein. Er führt nach aktueller Kenntnis einen silbernen VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen CLP-SG 205 mit sich. Eine bisher eingeleitete Suchaktion im Umfeld seiner Person hat keine weiteren Erkenntnisse gebracht.

Sergej Gnidin kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 1,75 m - Kräftige Statur - Leicht gräuliche Haare - Könnte Krücken mitführen Wer hat die vermisste Person gesehen und kann Angaben zum aktuellen Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 110 oder 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell