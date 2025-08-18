Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen / Peheim / Lindern - Suche nach einer vermissten Person in Peheim

Derzeit befindet sich die Polizei auch im Bereich Molbergen / Peheim in einem größeren Einsatz. Seit Sonntag, den 17.08.2025, wird eine 73-jährige Frau im Bereich Molbergen / Peheim vermisst. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sie sich am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen, Citroen C1 (amtliches Kennzeichen CLP-VU 662), von der Wohnanschrift in Löningen in unbekannte Richtung fortbegeben. Erste Ermittlungen konzentrierten sich auf einen Bereich in Lindern, der in der Folge auf Molbergen / Peheim ausgeweitet wurde. Die vermisste Person könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Suche, auch unter dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, erfolglos eingestellt. Die Suche nach der Person wird derzeit wieder aufgenommen, auch wieder mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Die Bevölkerung wird in diesem Zusammenhang um Mithilfe gebeten. Die vermisste Person kann nach bisheriger Erkenntnis wie folgt beschrieben werden:

- 155-160 cm - Kräftige Statur - Schulterlange, blond-graue Haare - Trägt eventuell eine Brille - Jeans - Helle Schuhe - Buntes Oberteil

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell