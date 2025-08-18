POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - 88-jähriger Mann aus Vechta vermisst / Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Seit Sonntag, den 17.08.2025, wird der 88-jährige Helmut Brinkmann aus einer Pflegeeinrichtung an der Landwehrstraße in Vechta vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er gegen 14:30 Uhr die Einrichtung in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist an Demenz erkrankt und orientierungslos. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei nahm direkt am Sonntag die Suchmaßnahmen auf. Erste Überprüfungen des Wohnumfeldes verliefen negativ. Weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung ist man ohne Ergebnis nachgegangen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche vorerst eingestellt. Am Morgen des heutigen Montags wurde die Suche mit zahlreichen Einsatzkräften fortgesetzt, ein Polizeihubschrauber und eine Diensthundestaffel wurde angefordert.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung im Bereich Vechta um Mithilfe. Die vermisste Person ist nach bisherigem Kenntnisstand wie folgt bekleidet: - Grau meliertes Polo-Shirt - Dunkle Jogginghose - Hausschuhe mit Klettverschluss - Trägt eventuell eine Brille Das weitere Erscheinungsbild kann dem beigefügten Lichtbild entnommen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

