POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Unfallverursacher gesucht!

Am Freitag, den 30.05.2025, gegen 13:15 Uhr befährt ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer in 49377 Vechta die Marschstraße in Richtung Bokerner Damm. Im Einmündungsbereich zum Bokerner Damm beabsichtigt er nach rechts auf diesen abzubiegen. Dabei missachtet er die Vorfahrt eines 13-jährigen Vechtaers, der mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Rombergstraße befährt. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen PKW und dem 13-jährigen Kind, welches sich durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Auch am Fahrrad entsteht Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher steigt zwar zunächst aus, um sich nach dem Wohlergehen des Kindes zu erkundigen, entfernt sich im Anschluss aber von der Unfallstelle, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Verkehrsunfall kann durch mehrere Ersthelfer und Zeugen beobachtet werden. Diese Zeugen, oder eben der Unfallverursacher selbst, werden nun gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden (Telefon 04441-9430).

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 28.05.2025 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem unbewohnten aber möblierten Einfamilienhaus in der Straße Hesseles Höhe 3 in Vechta. Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-943-0).

Lohne - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA Center Leipold

Am 30.05.2025 im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr beschädigt ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des EDEKA Center Leipold in Lohne geparkten Pkw der 47- jährigen Geschädigten aus Steinfeld. Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden nun gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden (Telefon 04441-9430).

Vechta - Unterschlagung einer Tasche - ZEUGENAUFRUF

Am Do., 29.05.2025, gegen 12:05 Uhr reinigte eine 22-jährige aus Goldenstedt ihren Pkw im Außenbereich des Autowaschparks der FELTA Tankstelle an der Falkenrotter Straße in Vechta. Nach Beendigung der Reinigung verließ sie das Gelände ohne eine an den Rand abgestellte Tasche wieder in ihren Pkw einzuladen. Die Tasche konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. Erste Angaben zufolge soll sich ein schwarzer BMW X 5 (SUV) auffällig im Bereich der Tasche aufgehalten haben. Die Videoaufzeichnungen der anliegenden Firmen wurden gesichert und die Auswertung dauert an. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zum Pkw oder Verbleib der Tasche machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Langförden - Trunkenheit im Verkehr

Am 31.05.2025 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei durch einen 66- jährigen Cloppenburger ein Verkehrsteilnehmer in Langförden gemeldet, der starke Schlangenlinien fahre. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 52- jährige, polnische Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

