Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 30.11.2024 bis zum 01.12.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Samstagmorgen, den 30.11.2024, kam es im Kreuzungsbereich Kolpingstraße/ Gildestraße in 49377 Vechta zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 59-jähriger aus Vechta beabsichtigte mit seinem PKW im zuvor genannten Kreuzungsbereich in die Kolpingstraße einzubiegen und übersah hierbei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 69-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 30.11.2024, um 20:04 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 01.12.2024, gegen 00:20 Uhr befuhr ein 48- jähriger Mann aus Goldenstedt die Oyther Straße in Vechta. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 01.12.2024, gegen 03:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Lohne die Landwehrstraße in Lohne. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 30.11.2024, gegen 23:06 Uhr, befuhr ein 22- jähriger Mann aus dem Landkreis Leer die Schneiderkruger Straße in Visbek. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Damme - Diebstahl zwei hochwertiger Pedelecs

Am Samstag, den 30. November 2024, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelecs. Die Pedelecs der Marke Pegasus und Bulls befand sich verschlossen vor einer Gaststätte in der Steinfelder Straße 55. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Te.: 05491/999360) entgegen.

Damme - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, den 30.11.2024 zwischen 18:15 Uhr bis 18:26 Uhr, kam es in der Friedrichtstraße 39 in Damme zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen eine Fensterscheibe auf und gelangten so in das Objekt. Dort wurde ein Täter durch die Bewohner überrascht. Daraufhin der Täter aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Te.: 05491/999360) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell