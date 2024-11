POL-CLP: Korrektur zur Öffentlichkeitsfahndung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Straßenraub Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr befand sich ein 71-jähriger Cloppenburger auf dem Weg zwischen dem Aldi und dem Dens-Markt an der Emsteker Straße in Cloppenburg auf dem Weg nach Hause, als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam und ihn anfuhr. Durch den Zusammenprall kamen beide Personen zu Fall. Nachdem der ...

