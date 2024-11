POL-CLP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfallflucht in Lohne Am 08.11.2024, 11:00 bis 12:00 Uhr, kam es in der Lindenstraße 15 in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte im Vorbeifahren die linke Außenseite und den linken Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen geparkten VW Touran und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen können sich bei der Polizei Lohne unter der ...

