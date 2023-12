Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta (mit Bildern)

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Vechta - Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jährigem Manfred PUNTE aus Vechta +++

Herr Punte verließ am Abend des 27. Dezember 2023 seine Wohnung in der Nieberdingstraße, um zu Fuß einen Arzttermin in der Marienstraße wahrzunehmen. Nachdem er dort nicht erschienen war, telefonisch nicht erreicht werden konnte und auch bis in die späten Abendstunden nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte die Familie die Polizei.

Mit Unterstützung der Drohnengruppen der Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Lohne und Steinfeld sowie eines Fährtenspürhundes wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bis in die Nacht hinein aufrechterhalten wurden. Auch eine Rundfunkdurchsage wurde noch am Abend des 27. Dezember 2023 veranlasst.

Die Suche nach Herrn Punte wurde heute Morgen mit einem großen Kräfteaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Malteser SEG und DLRG fortgesetzt.

Herr Punte ist außerhalb seines gewohnten Umfeldes orientierungslos und bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Er ist etwa 1,70 Meter groß und hat einen weißen Haarkranz. Er geht gebückt und macht kurze, kleine Schritte. Herr Punte trägt eine dunkle Schirmmütze und eine Brille. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Weste, blauen Jeans und beigen Halbschuhen (mit Klettverschluss).

Wer Herrn Punte in den zurückliegenden Stunden gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, möge sich bitte umgehend über 110 an die Polizei wenden. Vielen Dank!

