POL-CLP: Vermisste Jugendliche aus Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Taschendiebstahl Am Freitag, 11. November 2022, um etwa 14:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Emsteker Straße in Cloppenburg zu einem Taschendiebstahl. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Geschädigten aus deren Jackenaußentasche samt Bargeld und Dokumenten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. ...

