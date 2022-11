POL-CLP: 25-jähriger Tim Rhode aus Bakum vermisst (mit Bild)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 08. November 2022, gegen 13.50 Uhr fuhr eine 35-jährige Saterländerin mit ihrem PKW von einem Parkplatz Am Alten Hafen. Hierbei übersah sie einen vorfahrberechtigten, 33-jährigen Saterländer, der mit seinem PKW die Straße Am Alten Hafen in Richtung Sedelsberger Straße befuhr und kollidierte mit diesem. Dessen ...

mehr