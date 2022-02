Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Damme - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Am Donnertag, den 17. Februar 2022, wurde der 86-jährige Anton Tomesch bei der Polizei durch eine Pflegeeinrichtung im Ohlkenbergsweg in Damme als vermisst gemeldet.

Demnach ist der Vermisste am 17. Februar 2022, gegen 16:30 Uhr, letztmalig in der Pflegeeinrichtung gesehen worden. Der Vermisste leidet an Demenz und Diabetes und ist wahrscheinlich zu Fuß unterwegs.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden.

Herr Tomesch wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß - schlanke Statur - graues, volles Haar - an rechter Hand nur 2 Finger - beigefarbene Hose - beigefarbene Strickjacke

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

