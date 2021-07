Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Juli 2021, 18.30 Uhr, und Freitag, 16. Juli 2021, 07.45 Uhr, kam es im Rotkehlchenweg zum Diebstahl eines fest verbauten Navigationsgerätes (sog. Multimediasystem) aus dem grauen PKW VW Sharan einer 37-Jährigen aus Dinklage. Gerät wurde fachmännisch ausgebaut. Der PKW war zum Tatzeitpunkt unter dem Carport am Wohnhaus der Geschädigten abgestellt.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Juli 2021, 22.30 Uhr, und Freitag, 16. Juli 2021, 05.00 Uhr, kam es in der Sesamstraße zu einem gleichgelagerten Vorfall: Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem blauen PKW VW Sharan eines 45-Jährigen aus Dinklage ebenfalls das fest installierte Navigationsgerät. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf der Grundstückszufahrt abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, kam es gegen 19.35 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus Dinklage und ein 33-Jähriger aus Dinklage befuhren die Quakenbrücker Straße in Richtung Stadtmitte. Als die 39-Jährige mit ihrem Pkw halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße anhielt, kam der 33-Jährige aufgrund einer Verkehrsinsel der dem Fahrzeug der 39-Jährigen zum Stehen. Als die 39-Jährige ihr Fahrzeug rückwärts wieder ganz auf die Straße fahren wollte, übersah sie den PKW des 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an beiden PKW. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 39-Jähirge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diesbezüglich wird gegen sie gesondert ermittelt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, gegen 06.25 Uhr, kam es am Bremer Tor zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-Jähriger aus Visbek befuhr mit seinem Pkw die Straße Bremer Tor in Fahrtrichtung Innenstadt. Dort missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-Jährigen aus Visbek, die mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bremer Tor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Er meldete sich im weiteren Verlauf auf der Dienststelle in Vechta, um den Unfall nachträglich zu melden. Durch den Unfall entstand am PKW der Visbekerin ein Sachschaden von 1800 Euro.

Vechta - Körperverletzung

Am Donnerstag, dem 15. Juli kam es zwischen 21.40 Uhr und 22.00 Uhr An der Gräfte bei der dortigen Brücke zum Zitadellenpark zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einen 14-Jährigen aus Visbek nach vorausgegangenen Streitigkeiten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben: - etwa 1,60 m groß, - südländisches Aussehen, - Kurze, schwarze Haare, - Bart. Weitere Angaben liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Nötigung im Straßenverkehr

Am Freitag, 16. Juli 20ß21, kam es gegen 22.10 Uhr auf der Lohner Straße zu einer Nötigung: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem silbernen PKW Peugeot 508 Kombi die Lohner Straße stadtauswärts. Hier befuhr ein 55-Jähriger aus Vechta mit seinem Pedelc ebenfalls die Lohner Straße in gleicher Fahrtrichtung. Der Beschuldigte hupte kräftig, setzte zum Überholen an und fuhr sehr dicht an dem 55-jährigen Fahrradfahrer vorbei. Er scherte anschließend direkt vor ihm wieder ein, sodass der Radfahrer abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der PKW beschleunigte nach dem Überholmanöver sehr stark und fuhr in Richtung stadtauswärts davon. Der Fahrzeugführer konnte aufgrund der Dunkelheit lediglich als

- männlich, - vermeintlich dunkle Haare,

beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Klingenhagen zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 35-Jährige aus Vechta stellte ihren schwarzen PKW Skoda Octavia zur genannten Zeit auf dem Parkplatz ab. Als sie wiederkam, war dieser an der linken Heckstoßstange beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es gegen 17.00 Uhr in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 17-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Kreisstraße K264 in Fahrtrichtung Zentrum. Zeitgleich befuhr eine 28-Jährige aus Lohne mit ihrem PKW die K264 in Richtung Vechta. In Höhe der Haus Nr. 25 bog die 28-Jährige nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 17-Jährige stark abbremsen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. An ihrem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die 38-Jährige entfernte sich vom Unfallort, konnte aber im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen ausfindig gemacht und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden.

