Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Neuvrees - Einbruchdiebstahl

Am Freitag, 16. Juli 2021, gegen 02.25 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Heizungsbaubetrieb in der Alten Moorstraße: Bislang unbekannte Täter begaben sich in das Innere des Gebäudes. Als sie versuchten, eine Brandschutztür zu öffnen, lösten sie damit einen Alarm aus und ließen von einer weiteren Tatausführung ab. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Barßel - Brand einer Thujahecke

Am Freitag, den 16. Juli 2021, gegen 09.35 Uhr, geriet beim Abflammen von Unkraut durch einen 40-jährigen Barßeler in der Burgstraße eine Thujahecke auf einer Länge von ca. 1 Meter in Brand. Der Verursacher konnte das Feuer mittels Wasser aus dem Pool selber löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel wurde durch einen Nachbarn in Kenntnis gesetzt und erschien mit einem Fahrzeug vor Ort.

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es um 14.25 Uhr am Mühlendamm zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 32-Jährige aus Ramsloh befuhr mit ihrem PKW den Mühlendamm in Richtung Sagter Ems. Als sie an einer Temposchwelle in Verbindung mit einer Fahrbahnverengung für den Gegenverkehr auf den angehobenen Fahrbahnbereich fuhr, kam ihr ein dunkler PKW VW Golf entgegen, sodass die 32-Jährige nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kollidierte der rechte Vorderreifen ihres PKW mit der Bordsteinkante und platzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland-Ramsloh unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell