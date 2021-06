Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen aus dem Landkreis Vechta

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Trickdiebstahl - Öffentlichkeitsfahndung

Am Donnerstag, den 09. Juni 2021, kam es in der Zeit zwischen 16.05 und 16.10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße zu einem Wechselfallen-Diebstahl. Zwei bislang unbekannter Täter betraten unabhängig voneinander das Geschäft. Einer der Männer begab sich direkt zur Kasse, um sich bei der Kassiererin einen höheren Bargeldbetrag wechseln zu lassen. Im Anschluss an den ersten Wechselvorgang verlangte er mehrfach andere Geldstückelungen. Während dieser Wechselvorgänge lenkte der Mittäter die Kassiererin durch eine Nachfrage zu einem Preis für eine Getränkeflasche ab. Der Haupttäter ließ in diesem Zusammenhang von seinem Vorhaben ab. Beide Männer verließen den Markt. Bei einer anschließenden Überprüfung des Kassenbestandes wurde ein Fehlbetrag festgestellt. Die Tatverdächtigen wurden während der Tat videografiert. Wer kennt diese Personen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell