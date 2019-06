Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 13. Juni 2019, in der Zeit von 08:30 bis 10:30 Uhr, stellte ein Pkw-Fahrer aus Bakum seinen Citroen C5, Kombi, Farbe: schwarz, in der Tiefgarage des Marienhospital in Vechta, Marienstraße, ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass an seinem Fahrzeug ein Unfallschaden war. Vermutlich war ein anderer Pkw beim Rangieren gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Bakumers gefahren und war anschließend geflüchtet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-9430.

