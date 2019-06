Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl mit Täterbeschreibung

Am Donnerstag, 13. Juni 2019, kam es um 03.00 Uhr auf einem Pferdehof an der Straße Bünner Wohld zu einem Diebstahl. Ein Anwohner bemerkte einen unbekannten Mann, der sich an einem Pkw zu schaffen machte. Als er diesen ansprach entfernte er sich unerkannt. Anschließend stellte man fest, dass eine Geldbörse und ein Werkzeug-Akku gestohlen worden waren. Der Verdächtige soll etwa 190 cm groß und von hagerer Gestalt gewesen sein. Er war dunkel bekleidet und trug die Kapuze über den Kopf gezogen. Dazu sprach er Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit war dieser Mann mit einem Fahrrad inklusive Fahrradanhänger unterwegs. Weitere Details liegen aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. Juni 2019, kam es zwischen 08.30 und 14.00 Uhr an einer Parkbucht in der Ellenstedter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

