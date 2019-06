Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Brand in Lebensmittelwerk

Am 06. Juni 2019 kam es gegen 06.39 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Produktionsanlage eines Lebensmittelwerkes, am Calhorner Kirchweg, zum Brand in einer Belüftungsanlage. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Essen, Bevern und Löningen, die mit etwa 80 Kameraden vor Ort waren, gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

