Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Wohnung

Am 15. Mai 2019 betraten eine männliche und eine weibliche Person gegen 02.00 Uhr die unverschlossene Wohnung eines 64-Jährigen und entwendeten eine Geldbörse. Während der Tatausführung überraschte der Geschädigte die Täter, die daraufhin flüchteten. Eine dritte Person soll vor dem Wohnhaus gewartet haben. Die beiden erstgenannten Unbekannten sollen mitteleuropäischer Herkunft sein. Die weibliche Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt und ca. 165 cm groß sein. Sie soll schlank gewesen sein und kurze blonde Haare haben. Außerdem soll sie einen auffällig pinken Lippenstift getragen haben. Der männliche Täter soll zwischen 22 und 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Auch er soll schlank sein und kurze dunkle Haare haben. Auffällig sei die Militärkleidung gewesen sein, die der Unbekannte getragen haben soll. Zur dritten Person liegen derzeit keine Angaben vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - Versuchter Einbruch in Container

Am 15. Mai 2019 brachen fünf unbekannte Täter einen Container an der Badenpoolstraße auf. Da die Container leer waren, wurde kein Diebesgut erlangt. Zuvor waren die Unbekannten mit einem blauen Pkw Kombi, Kennzeichenfragment VEC-KY ???, an den Container herangefahren. Die Personen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) oder die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruch/Zeugenaufruf

In der Nacht zu Donnerstag, 16. Mai 2019, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bakumer Straße ein. Im Inneren des Hauses wurde das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden 200 Euro Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Pedelecfahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am 16. Mai 2019, gegen 06.50 Uhr, ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta, der mit seinem Pedelec verkehrswidrig den rechten Gewehr der Straße Kuhmarkt in Richtung Oldenburger Straße befuhr. Dieser wurde von einer 40-jährigen Vechtaerin übersehen, die mit ihrem VW Golf rückwärts von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn fahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Lohne - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 16. Mai 2019 übersah ein 27-jähriger Quakenbrücker mit eine Skoda Octavia gegen 08.15 Uhr beim Linksabbiegen von der Dinklager Straße eine entgegenkommende 53-jährige Dinklagerin, die mit einem VW Tiguan unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Unfallbeteiligten verletzt wurden. Außerdem wurde ein 24-jähriger Quakenbrücker, welcher Mitfahrer im Pkw des 27-Jährigen war, leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

