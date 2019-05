Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Wohnungseinbruch

Am Dienstag, 07. Mai 2019, kam es in der Zeit von 13.50 Uhr bis 23.45 Uhr an der Straße "Bockhorster Moor" zu einem Wohnungseinbruch. In Abwesenheit des Anwohners verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Entwendet wurde nach bisherigen Kenntnissen Bierflaschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Radfahrer leicht verletzt

Am Dienstag 07. Mai 2019, 07.40 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Zeppelinstraße in Vechta und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Straße "Vechtaer Marsch" nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen von rechts kommenden 16-jährigen Radfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Fußgänger leicht verletzt

Am Dienstag, 07. Mai 2019, 16.40 Uhr, beabsichtigte ein 22-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw in Vechta auf der Großen Straße in Höhe Kronenstraße zu wenden. Beim Rückwärtsfahren übersah der Pkw-Fahrer eine 90-jährige Fußgängerin aus Vechta, welche mit ihrem Rollator die Große Straße in Richtung Kronenstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin zu Fall kam sich leichte Verletzungen zuzog.

