Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. Mai 2019 befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer gegen 08.45 Uhr die Bundesstraße in Höhe der Anschlussstelle Bethen und fuhr in diesem Zusammenhang derart nahe an einer Baustellenbarke vorbei, dass diese umfiel. Ein 30-jähriger Werlter, der mit seinem Skoda direkt hinter dem Lkw fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig melden und überfuhr die Barke. Dadurch wurde der Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

