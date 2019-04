Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI CLP/VEC für den Bereich Cloppenburg vom 21./ 22.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Pkw Am 21.04.2019, gegen 14:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 29 Jahre alten Cloppenburger. Er hatte zuvor mit seinem Pkw die Wilhelm-Brunsen-Straße befahren. Während der Kontrolle händigte er den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Da seine ausländische Fahrerlaubnis keine Gültigkeit mehr hat, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Varrelbusch - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 21.04.2019, gegen 16:20 Uhr kam es auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Ein 62-jähriger polnischer Staatsbürger fuhr mit einem Pkw von der Garreler Straße kommend über die Kreuzung an der B72 auf die Friesoyther Straße (Nebenstrecke). Ein 56-jähriger Lastruper fuhr mit einem Pedelec vom Radweg an der B72 kommend über den Grünstreifen in Richtung Nebenstrecke. Hier kam der 62-Jährige mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Pedelec-Fahrer zusammen. Der 56-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Pkw-Fahrers festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 2,49 Promille. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Den 62-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 21.04.2019, gegen 19:20 Uhr kam es auf der Brokstreeker Straße im Ortsteil Neuenbunnen zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Farwicker Straße kam ein 32-jähriger Lastruper mit einem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw einer 74-Jährigen aus Quakenbrück zusammen. Im Anschluss entfernten sich der Lastruper und sein Beifahrer zu Fuß über ein angrenzendes Feld. Der Beifahrer konnte durch Zeugen festgehalten werden. Der Lastruper konnte durch eine Streifenwagenbesatzung festgenommen werden. Durch den Zusammenstoß wurde die 74-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lastruper nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Test erhärtete den Verdacht. Dem 32-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Cloppenburg - Körperverletzung Am Morgen des 22.04.2019, gegen 04:15 Uhr kam es auf dem Osterfeuer am Bether Ring zunächst zu Streitigkeiten. Der 18-jährige Cloppenburger sollte den Platz verlassen. Diesem kam er nicht nach und griff einen 21-jährigen Veranstalter aus Cloppenburg an. Ein Streifenwagen der Polizei Cloppenburg musste hinzukommen und den Verursacher vom Platz begleiten. Während der Veranstalter versuchte sein Hausrecht durchzusetzen, wurde er von einer bislang unbekannten Person zu Boden geschubst. Dabei wurde er leicht verletzt. Gegen 05:45 Uhr musste erneut ein Streifenwagen der Polizei Cloppenburg am Osterfeuer erscheinen. Der Verursacher war zurückgekehrt. Nun wurde dem leicht alkoholisierten Cloppenburger ein Platzverweis erteilt. Er wurde zu seiner Wohnanschrift gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POK Boss

Telefon: 04471/1860-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell