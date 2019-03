Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 23.03.2019 bis 24.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an PKW - Am Samstag, 23.03.2019, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 17:45 Uhr kam es in Cappeln, Im Wiesengrund zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, Audi A5. Der Lack des Fahrzeuges wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite mittels bislang unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter der Rufnummer 04478-1555 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr - Am Sonntag, 24.03.2019, um 05:15 Uhr stellten Beamte der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 28-jährigen Cloppenburger fest, dass dieser seinen PKW, VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell