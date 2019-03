Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - Kennzeichendiebstahl

Am Donnerstag, 21. März 2019, wurden in Strücklingen in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr an der Wittensander Straße die beiden amtlichen Kennzeichen CLP-NB 1 von einem abgestellten BMW entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Saterland - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, 21. März 2019, drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 14.00 Uhr und 16.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Eschstraße ein. Es wurde Schmuck entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei im Saterland, Tel.: 04498 2111, oder in Friesoythe, Tel.: 04491 93160, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell