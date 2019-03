Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Pkw aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 17. März 2019, 11.00 Uhr, bis Montag, 18. März 2019, 06.45 Uhr, einen Daimler E 321 auf, der am Herzog-Erich-Ring abgestellt war. Anschließend wurde das eingebaute Infotainmentsystem entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 17. März 2019, 17.30 Uhr, bis Montag, 18. März 2019, 10.20 Uhr, einen Skoda Supberb auf, der am Nachtkerzenweg abgestellt war. Anschließend wurde die Multi-Media-Einheit entwendet. An der Glockenblumenstraße wurde aus einem VW Tiguan ebenfalls die Multi-Media-Einheit entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 15. März 2019, 14.45 Uhr, bis Montag, 18. März 2019, 08.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Kettenbagger, der an der Straße Holthöge auf einer Baustelle stand, etwa 150 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von 225 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

