Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall Geschädigter wird gesucht

Am Donnerstag, 14. März 2019, um 09.20 Uhr, beschädigte eine 81-jährige Cloppenburgerin beim Ausparken mit ihrem Pkw Opel Corsa, aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Pflegeheimes an der Straße Auf dem Hook, ein größeres, blaues Fahrzeug (ähnlich einem SUV bzw. Bulli). Das blaue Fahrzeug müsste leichte Beschädigungen im hinteren, linken Bereich haben. Da die Verursacherin zunächst keine Beschädigung an den Fahrzeugen bemerkte, setzte sie unverrichteter Dinge ihre Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein Kennzeichen des beschädigten Fahrzeuges konnte nicht abgelesen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell