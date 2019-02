Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 24. Februar 2019, 11.00 Uhr, bis zum 26. Februar 2019, 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen VE-LX 586 eines VW Passat, der im genannten Tatzeitraum am Brüder-Grimm-Weg abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Visbek - Brand auf Acker

Am 26. Februar 2019 geriet, vermutlich auf Grund einer unachtsam weggeworfenen Zigarette gegen 15.32 Uhr am Döller Damm zunächst eine Böschung mit trockenem Laub in Brand. Das Feuer dehnte sich auf angrenzenden Stoppelacker mit abgestellten Rundstrohballen aus. Hiervon gerieten vier Ballen in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek gelöscht werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 23. Februar 2019, 16.00 Uhr, bis zum 26. Februar 2019, 11.20 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen Pkw Mercedes, der an der Mühlenstraße auf einem Hof abgestellt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Februar 2019 befuhr der unbekannte Fahrer eines VW Beetle gegen 12.35 Uhr die Marienstraße und wollte hier in eine Parklücke einparken. Dabei beschädigte der Unbekannte einen daneben eingeparkten VW Tiguan. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Februar 2019 befuhr ein bislang unbekannter Sattelschlepperfahrer die Hörster Heide und bog von dort nach links auf die Landesstraße 76 auf. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 21-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, der mit seinem Opel Meriva aus Richtung Vörden in Richtung Autobahn unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 21-Jährige nach rechts auf die Berme aus und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell