Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl einer Wasserpumpe

In der Zeit vom 03. Dezember 2018, 08.00 Uhr, bis zum 07. Dezember 2018, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück an der Straße Im Diek eine Wasserpumpe, die am Wohnhaus angebracht war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Holdorf - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Freitag, 07. Dezember 2018, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Großen Straße ein und entwendeten die Tageseinnahmen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 07. Dezember 2018 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 06.25 Uhr mit einem Pkw oder Transporter mit Anhänger die Dinklager Straße in Richtung Vechta. In Höhe der Südholzer Straße kam es im Begegnungsverkehr zu einem sog. Spiegelunfall mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Vechtaerin, die mit einem BMW unterwegs war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

