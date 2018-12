POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 01./02.12.18

Cloppenburg/Vechta (ots) - Diebstahl aus Rohbau in Emstek Unbekannte dringen in der Zeit von Freitag 19.00 Uhr bis Samstag, 12.00 Uhr auf unbekannt Weise in einen Rohbau an der Ladestraße ein und entwenden Werkzeuge, sowie zwei Halogenstrahler aus der Garage. Schadenshöhe: 1000 Euro.

Brand einer Maschinenhalle in Lastrup Im Ortsteil Hamstrup geriet in der Nacht zum Sonntag eine Maschinenhalle (15x35 Meter) auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand und wurde stark beschädigt. In der Halle lagerten neben landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, darunter zwei Traktoren, 200 Strohballen. Durch das Feuer wurde ein Schaden von geschätzt 200.000 Euro verursacht. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Löningen, Lastrup und Cloppenburg mit 80 Kameraden eingesetzt. Die Besatzung eines vorsorglich alarmierten Rettungswagens brauchte nicht eingreifen.

Trunkenheit im Verkehr in Garrel Wegen Trunkenheit im Verkehr wird gegen einen 25-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg ermittelt. Er wurde am Samstagmittag auf dem Heideweg in Garrel kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall in Essen Am Samstagmittag ereignete sich auf der B 68 ein Unfall mit drei beteiligten PKW. Eine PKW-Fahrerin aus Essen wollte von der B 68 in die Straße Uhlenflucht abbiegen und musste kurz anhalten. Ein dahinterfahrender Quakenbrücker erkannte dies und hielt ebenfalls an. Dies gelang einem weiteren PKW-Fahrer aus Essen nicht mehr, sodass er auffuhr und die PKW vor ihm aufeinander schob. Durch den Zusammenprall wurden vier Personen leicht verletzt; drei wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schaden an den PKW beträgt rund 12.000 Euro.

Unfallflucht in Emstek-Zeugen gesucht- Am Samstag beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer auf dem Parkplatz an der Sporthalle der Ostlandstraße einen Opel Insignia an der hinteren Stoßstange (Schaden rund 1000 Euro). Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Wer Hinweise auf den flüchtigen PKW geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

