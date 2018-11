Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl von Werkzeugen

In der Zeit von Freitag, 16. November 2018, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 20. November 2018, 18.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Lagerraum an der Antoniusstraße diverses Werkzeug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Garrel - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch, 21. November 2018, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 22. November 2018, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Amerikastraße auf und entwendeten den kompletten Wareninhalt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cloppenburg - Wohnungseinbruch

In der Nacht von Mittwoch, 21. November 2018, 20.30 Uhr, auf Donnerstag, 22. November 2018, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Eisenbahnstraße ein. Es wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 20. November 2018, 08.00 Uhr, bis Donnerstag, 22. November 2018, 15.15 Uhr, kam es an der Stapelfelder Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß an der Straße geparkten Pkw Seat Leon. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. November 2018 befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer gegen 14.25 Uhr die Museumsstraße in Richtung Hagenstraße. Dort wollte der Fahrradfahrer die Fußgängerfurt überqueren. Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Molberger mit seinem VW Golf Plus die Hagenstraße in Richtung Osterstraße und konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Notbremsung nicht verhindern. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell