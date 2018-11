POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Nordkreis Cloppenburg - Festnahme in einem Drogenverfahren

Am Abend des 14. November 2018 kam es im Bereich der A28, Anschlussstelle Filsum, zu einer Festnahme durch polizeiliche Spezialkräfte. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Drogenhandels. Es stehen insgesamt 5 Männer im Alter zwischen 22 und 33 Jahren im Verdacht mit den Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Die Männer kommen aus den Bereichen Barßel und Strücklingen. Zunächst wurden zwei Hauptverdächtige festgenommen. Einer der beiden wurde noch in der Nacht entlassen. Der andere am Morgen des 15. November 2018. Bei beiden lagen keine Haftgründe vor. In der Nacht des 14. November 2018 wurden des Weiteren drei Objekte in Barßel und Strücklingen durchsucht. Hierbei konnten unterschiedliche Betäubungsmittel, Waffen und weitere Beweismittel beschlagnahmt werden.

