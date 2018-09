Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Verkehrsunfall

In der Marienstraße ereignete sich am Donnerstag, 06. September 2018, um 14.50 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro entstand. Eine 29-Jährige Pkw-Fahrerin aus Damme hatte beim Einbiegen in die Viktorstraße den entgegenkommenden Pkw eines 47-Jährigen aus Damme übersehen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Ein 18-Jähriger Mofa-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden flüchtete, als Polizeibeamte aus Damme ihn am Donnerstag, 06. September 2018, um 10.15 Uhr, kontrollieren wollten. Mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr er Siedlungsgebiete in Vörden und konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 18-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

