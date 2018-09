Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - E-Bikes entwendet

Am 06. September 2018 entwendeten drei bislang unbekannte Täter gegen 13.54 Uhr drei E-Bikes von einem Firmengrundstück an der Daimlerstraße entwendeten. Die Unbekannten hatten die drei E-Bikes in einen silber/grauen Ford Galaxy bin britischem Kennzeichen geladen und flüchteten in Richtung Osnabrück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Montag, 03. September 2018, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 04. September 2018, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter den Heckscheibenwischer eines Pkw, Skoda Fabia, ab. Der Pkw war im genannten Tatzeitraum auf einem Parkstreifen (Höhe AOK) an der Straße Neuer Markt abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. September 2018 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr, an der Dorfstraße im Vorbeifahren den Pkw, VW Golf, einer 54-jährigen Lohnerin. Der Pkw war ordnungsgemäß neben der Fahrbahn auf einem Parkstreifen geparkt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Vechta - Böschungsbrand

Am Donnerstag, 06. September 2018, 13.04 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache nahe des Visbeker Damms in Vechta zu einem Böschungsbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Langförden gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Damme - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 06. September 2018 wollte eine 48-jährige Holdorferin gegen 17.05 Uhr mit ihrem Pkw, VW Golf, von der Lembrucher Straße nach links in die Osterdammer Straße abbiegen. Da die Zufahrt gesperrt war, fuhr sie einen großen Bogen, um zu Beginn der Osterdammer Straße zu wenden. Dies erkannte ein nachfolgender 16-jähriger Motorradfahrer (125er) zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 16-Jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell