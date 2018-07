Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Einbruch in Hotel

In der Zeit von Sonntag, 08. Juli 2018, 23.30 Uhr, bis Montag, 09. Juli 2018, 05.15 Uhr, brachen unbekannte Täter am Drei-Brücken-Weg in ein Hotel ein. Aus einem Büro entwendeten unbekannte drei kleine Tresore. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cloppenburg - Zwei Transporter auf Firmengelände aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, 07. Juli 2018, 18.00 Uhr, bis Montag, 09. Juli 2018, 08.40 Uhr, kniffen unbekannte Täter zunächst einen Zaun zu einem Baumarkt/Heimwerkermarkt an der Max-Planck-Straße auf. Anschließend brachen sie zwei Transporter (Daimler, Sprinter) auf und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

