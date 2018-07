POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh - Flächenbrand

Am Sonntag, 08. Juli 2018, geriet in Ramsloh gegen 21.30 Uhr eine etwa fünf Quadratmeter große Fläche im Unterholz an der Molkereistraße in Brand. Das Feuer wurde durch Anwohner bemerkt und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gelöscht werden. Angaben zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe, Tel.: 0449193160, oder die Polizei Saterland unter 04498 2111, entgegen.

Sedelsberg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Sonntag, 08. Juli 2018, befuhr eine 23-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw, VW Up, die Hauptstraße in Sedelsberg in Richtung Scharrel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie hier zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr drei Warnbaken und verunfallte linksseitig in einem Graben. Hierbei verletzte sich die Unfallfahrerin leicht. Der Unfallschaden wird auf etwa 4.300 Euro geschätzt.

