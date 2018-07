POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 03. Juli 2018, 17.00 Uhr, bis zum 04. Juli 2018, 06.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter etwa 360 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger, der am Schafsdamm abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

