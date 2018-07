Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum/Lüsche - Brand eines Traktors und einer Strohpresse

Am 03. Juli 2018, gegen 15:15 Uhr, gerieten während der Arbeiten auf einem Stoppelacker in der Straße Rosengarten, ein Traktor mitsamt Strohpresse aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Des Weiteren brannten etwa zwei Hektar Stoppelacker nieder. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Bakum und Lüsche gelöscht werden. Diese waren mit insgesamt 45 Kameraden vor Ort. Es entsteht nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 300000 Euro. Die durch den Brand entstandene Rauchentwicklung war zum Teil bis an die Stadtgrenze Cloppenburgs zu sehen.

In den letzten Tagen kam es vermehrt zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen aufgrund von Bränden in der freien Natur. Durch die langanhaltende Trockenheit und Wärme ist auch in unserer Region die Waldbrandgefahr erhöht. Viele Waldbrände sind auf menschliches Fehlverhalten, z. B. durch Unachtsamkeit, zurückzuführen. Die Polizei rät daher, kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, z. B. durch Lagerfeuer oder Grillfeuer, zu machen. Hierzu sind nur ausgewiesene Plätze zu nutzen. Weiterhin sollte im Bereich von Wäldern oder leicht entzündlichen, trockenen Untergründen nicht geraucht und Zigarettenreste weggeworfen werden. Auch sollten keine Glasabfälle entsorgt werden, da diese durch Sonnenbestrahlung als Brennglas wirken könnten. Mit Fahrzeugen sollte nicht über entzündlichen Böden geparkt werden. Durch heiße Katalysatoren kann dieser in Brand geraten. Insbesondere sind Zufahrten zu Wäldern, Moor und Heide freizuhalten.

