POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, 01. März 2018, um 14.10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Lohner mit seinem Pkw Fiat die Dinklager Straße, obwohl er aufgrund einer vorläufigen Entziehung seines Führerscheines nicht mehr berechtigt dazu war. Da ebenfalls der Verdacht bestand, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, eine Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 01. März 2018, um 16.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw BMW die Landwehrstraße in Richtung Diepholz. Beim Vorbeifahren an einem Pkw VW Caddy wurde der Außenspiegel des VW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 28. Februar 2018, um 18.30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Damme die Große Straße in Richtung Rüschendorf mit einem Pkw. An der Kreuzung Steinfelder Straße übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 34-Jährigen Pkw-Fahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Fahrer wurden nicht verletzt.

Bakum OT Daren - Brand einer Lagerhalle einer Tischlerei

Am 02. März 2018, um 04.32 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Lkw-Fahrer den Brand einer Lagerhalle einer Tischlerei an der Vechtaer Straße. Auf der Lagerhalle (20x40 Meter) befand sich eine Photovoltaikanlange. Die gesamte Halle stand bei Eintreffen der Feuerwehr (Vechta, Bakum, Lüsche mit 14 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräfte) in Vollbrand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Vechtaer Straße vollgesperrt. Die Brandursache ist zum derzeitigen Zeitpunkt unbekannt.

