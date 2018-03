Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 27. Februar 2018 beschädigte in bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr einen Pkw, BMW, der im genannten Zeitraum auf einem Supermarktparkplatz an der Brägeler Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Bakum - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01. März 2018 wollte ein 65-jähriger Bakumer mit seinem Pkw, Mazda, von der Darener Straße in die Sütholter Straße abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtberechtigte 27-jährige Bakumerin, die mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Darener Straße in Richtung Bakum-Ortsmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 27-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

