Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 28. Februar 2018 befuhr eine 59-jährige Vechtaerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Land Rover den Rosenweg, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 28. Februar 2018 befuhr ein 40-jähriger Vechtaer gegen 15.40 Uhr mit seinem Pkw, Ford Focus, die Straße "Windhus", obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits behördlich entzogen worden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 01. März 2018 befuhr ein 18-jähriger Vechtaer gegen 00.10 Uhr mit seinem Pkw, VW Fox, die Zeppelinstraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Außerdem wurden im Rahmen der Verkehrskontrolle noch Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 27. Februar 2018 befuhr ein 35-Jähriger aus Hüde in der Zeit von 13.05 Uhr bis 13.50 Uhr mit seinem Traktor die Osnabrücker Straße in Richtung Engter. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung und überholte zeitgleich einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Traktorfahrer stark abbremsen. Aufgrund von Glätte prallte der 35-Jährige mit seinem Traktor gegen eine Hauswand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

