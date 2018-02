Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Diebstahl aus Werkstatt

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 22. Februar 2018, 20.00 Uhr, bis zum 24. Februar 2018, 07.00 Uhr, in eine unverschlossene Garage an der Straße "Zum Bent" und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschinen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

