POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel/Petersdorf - zwei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Am 28. Februar 2018 befuhr ein 64-jähriger Oldenburger mit seinem Sprinter gegen 08.00 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Garreler Straße. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Grotegersberg kam der 64 auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer 53-jährigen Friesoytherin zusammenstieß. Diese war mit ihrem Pkw, VW Golf, in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

