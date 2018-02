POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72

Am 28. Februar 2018 beabsichtigte ein 28-jähriger Höltinghauser gegen 07.50 Uhr mit seinem Pkw, Audi A4, über die Anschlussstelle Höltinghausen (Industriezubringer) auf die Bundesstraße 72, Fahrtrichtung Emstek, aufzufahren. Dabei geriet er ins Schleudern und touchierte den Ford Transit eines 38-Jährigen aus Heede, der die Bundesstraße in Richtung Emstek befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Pkw des 28-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war.

