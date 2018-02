POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 27. Februar 2018 befuhr eine 19-jährige Friesoytherin gegen 23.33 Uhr mit ihrem Pkw, VW Golf die Pehmertanger Straße aus Richtung Wittmoorsdamm in Richtung Bundesstraße 72. Hier kam sie, vermutlich auf Grund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1100 Euro.

Barßel - Brand eines Holzhaufens

Am 28. Februar 2018 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 03.15 Uhr an der Brinkstraße ein Holzhaufen (Altholz eines Dachstuhls) in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit drei Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort waren, gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

