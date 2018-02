Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Tageswohnungseinbruch

Am 27. Februar 2018, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Röpker Weg ein und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Es wurde Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 45-jährige Garrelerin befuhr am 27. Februar 2018 gegen 19.20 Uhr mit ihrem Pkw, VW Lupo, die Garreler Straße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell