Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit von Donnerstag, 22. Februar 2018, 22.30 Uhr, bis Freitag, 23. Februar 2018, 00.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes E-Bike (Raleigh), welches vor einer Gaststätte an der Großen Straße gestanden hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

