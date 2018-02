Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27. Februar 2018 befuhr ein 63-jähriger Cloppenburger gegen 08.00 Uhr mit seinem Pkw, Opel Corsa, die Leharstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Am 26. Februar 2018 befuhr ein 28-jähriger Lastruper gegen 04.00 Uhr, mit seinem Pkw, Peugeot, die Hemmelter Straße aus Richtung Lastrup kommend in Richtung Hemmelte. Innerhalb einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam schließlich im Vorgarten eines 69-Lastrupers zum Stillstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lindern - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 27. Februar 2018 befuhren ein 54-jähriger Linderner und eine 20-jährige Werlterin gegen 09.30 Uhr in genannter Reihenfolge die Linderner Straße in Richtung Lastrup. Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges bog hier nach links auf ein Grundstück ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Werlterin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Überholvorgang befand. Die 20-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht und ihre 20-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Werlte, schwer verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

