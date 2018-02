Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beobachtete eine 23-jährige Vechtaerin am Montag, 19. Februar 2018, 10.10 Uhr, in der Kolpingstraße, wie eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw, beim Rangieren auf dem Schulparkplatz, mit ihrem Heck gegen die Front eines geparkten Pkw, Honda, stieß. Die Unfallverursacherin stieg aus dem Fahrzeug aus und sah sich den entstandenen Schaden noch an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

