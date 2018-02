Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht zu Montag, 26. Februar 2018 entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen, VEC-ES 195, eines Pkw, Audi A3, der an der Hebbelstraße vor einem Wohnhaus geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 18. Februar 2018, 21.30 Uhr, bis zum 26. Februar 2018, zerkratzten unbekannte Täter einen Pkw, VW Polo, im Bereich der Heckklappe sowie der Fahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 26. Februar 2018 befuhr eine 24-jährige Goldenstedterin gegen 08.15 Uhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße, obwohl sie unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest wurde zwar durch die 24-Jährige mit Wasser verfälscht, verlief jedoch trotzdem positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht

Am 26. Februar 2018 befuhr eine 23-Jährige aus Warmsen die Athener Straße und kam hier nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, Mitsubishi. Beim Wenden stieß die 23-Jährige dann noch mit dem Heck ihres Pkw gegen ein Fallrohr eines angrenzenden Gebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 22. Februar 2018, 08.00 Uhr, bis zum 23. Februar 2018, 20.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz an der Hunteburger Straße einen Pkw, VW Caddy. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Februar 2018, in der Zeit von 05.45 Uhr bis 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz an der Südholter Straße einen Pkw, Audi A3, der auf einem Parkplatz stand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Februar 2018 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Mauer an der Webergasse. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell